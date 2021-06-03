Выгодно купить и чайник, и утюг: «Галамарт» переехал на новое место в Ижевске

Фото: Галамарт

Народный магазин «Галамарт» переехал из ТЦ «Аврора» в ТЦ «Мой Порт». В честь переезда там действуют специальные цены до 9 июня.

Например, покупатели найдут выгодные цены тканевых масок (всего 29 рублей), электрических чайников (299 рублей), сушилок для белья (449 рублей) и утюгов с отпаривателем (499 рублей). Также здесь можно приобрести литую сковороду за 599 рублей и двухколесный самокат – за 699.

Фото: Галамарт

Специальные скидки распространяются не только на бытовую технику, но и на гаджеты, хозтовары, инструменты и автотовары. Всю неделю шоппинг в «Галамарте» будет особенно приятным!

Фото: Галамарт

Федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт» насчитывает более 400 магазинов по всей стране. Некоторые покупатели считают, что это магазин «у дома», другие – «для дома». «Галамарт» в первую очередь призван для того, чтобы облегчить жизнь своим покупателям и сделать ее более комфортной. А частые скидки и акции только способствуют этому.

Фото: Галамарт

Адрес: г. Ижевск, ул. Кирова, 146, ТЦ «Мой порт».

Часы работы: 10.00–22.00

www.galamart.ru

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