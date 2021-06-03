Стартовые пакеты получат 1000 первых участников Зеленого Марафона в Ижевске

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Всего через два дня, 5 июня, в Ижевске состоится «Зеленый Марафон» Сбербанка.

Цель мероприятия – привлечь внимание к проблемам экологии и пригласить жителей к участию в экологических инициативах. Девиз «Зеленого Марафона – 2021» – «Каждый шаг – это след. Какой шаг сделаешь ты?»

В Ижевске забеги пройдут по улице Пушкинской, а сам спортивный городок развернется на Центральной площади города.

Любители бега смогут выбрать дистанцию забега: 10 км или традиционные для Зеленого Марафона 4,2 км. Также в программе мероприятия будут детские забеги на 420 м и новая дисциплина – скандинавская ходьба.

Регистрация на забег и получение стартовых номеров начнется на Центральной площади в 8:30. Партнер зоны регистрации – Концерн «Аксион» – предоставит фирменные стартовые пакеты с символикой Зеленого Марафона первой 1000 участников забегов, которые подтвердят онлайн-регистрацию.

Стартовый пакет представляет собой сумку «шопер» из хлопка с бонусами и специальными предложениями от партнеров мероприятия.

Сергей Екимчев, генеральный директор ООО Концерн «Аксион»:

«Деятельность нашей компании подчинена высоким стандартам социальной ответственности. Нам важно, чтобы наша работа приводила к положительным изменениям в регионе и стране в целом. В прошлом году мы увеличили объемы выпуска аппаратов ИВЛ, чтобы помочь людям по всему миру справиться с пандемией. Близки нам и вопросы охраны окружающей среды, снижения углеродного следа и вовлечения людей в практику ответственного потребления. Поэтому мы с удовольствием принимаем участие в Зеленом Марафоне в качестве партнера. Сумки для стартовых пакетов, которые мы дарим участникам, могут стать хорошей альтернативой пластиковым пакетам и стартовой точкой для формирования экопривычек у ижевчан».

Информация от партнера.

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