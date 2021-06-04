Запрет на посещение лесов сняли в Удмуртии

Большинство природных пожаров произошли из-за неосторожного обращения с огнем Фото: Архив «КП» в Ижевске

С 1 июня в Удмуртии сняли запрет на посещения лесов гражданами. В этот период нельзя было гулять, собирать грибы, проводить мероприятия в лесах. Об этом сообщает минприроды на своем сайте.

Во время ограничения было проведено 200 рейдов, результате которых выявили 31 нарушение.

Снятие запрета не означает, что угрозы пожаров больше нет, отмечает министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Денис Удалов.

«В лесах Удмуртии, как и на всей территории респулблики, продолжает действовать особый противопожарный режим. А это значит, что по-прежнему запрещено разведение костров, сжигание мусора, проведение огнеопасных работ на открытых участках», - подчеркнул министр.

Большинство природных пожаров произошли из-за неосторожного обращения с огнем. Остатки костра, брошенный окурок, забытые в лесу бутылки - все это может привести к трагедии.

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