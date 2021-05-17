У деревни Поваренки в Удмуртии тушат пожар на 10 гектарах леса

В Удмуртии горит лес. Фото: ГУ МЧС по Удмуртии
Жара не дает расслабится пожарным. В 13:30 (мск) поступило сообщение о лесном пожаре у деревень Поваренки и Сидоровы Горы в Воткинском районе Удмуртии. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, горит 10 гектаров леса.
На место незамедлительно выехали пожарные. Был развернут опорный пункт тушения пожара, в готовности аэромобильная группировка управления. Мониторят обстановку с помощью беспилотных авиационных систем.
«Угроза для населенных пунктов отсутствует. Ситуация находится на постоянном контроле», - подчеркнули в пресс-службе ведомства.
В тушении пожара задействованы 15 единиц техники и 84 человека, из них от МЧС России – 12 единиц техники, 35 человек личного состава.
Еще один пожар был зафиксирован в парке Кирова.
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