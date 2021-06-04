Молодые специалисты «Ижстали» представили разработки по усовершенствованию производства

Фото: «Ижсталь»

На заводе «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») прошла научно-техническая конференция молодых инженеров. Лучшей признана работа специалиста департамента закупок Руслана Арасланова по оптимизации закупочной деятельности за счет внедрения системы оценки эффективности и планирования. Предложенная Русланом система опирается на принципы бережливого производства, которые внедряются на заводе с прошлого года. Они позволяют избежать ошибок, оптимизировать трудозатраты и повысить эффективность процесса закупок.

Второе место присуждено мастеру прокатного цеха Михаилу Белослудцеву и инженеру-технологу департамента технического развития Елизавете Смагиной. Михаил разработал простой, но действенный способ минимизации простоев и повышения качества проката благодаря модернизации элементов оборудования мелкосортно-проволочного стана 250. Елизавета доказала возможность улучшения качества отливаемой стали при использовании альтернативных раскислителей.

Конкурсная комиссия также отметила работу ведущего инженера-технолога департамента технического развития Николая Золотарева по совершенствованию технологии производства стали для производства пружин.

«Инновационная деятельность молодых специалистов способствует решению актуальных производственных задач и в полной мере раскрывает их инженерно-технической потенциал», – отметила директор управления по работе с персоналом ПАО «Ижсталь» Наталья Петрова.

Информация от партнеров

Понравилась статья? Ставьте лайк! Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, следите за новостями в сети «ВКонтакте», в Фейсбуке и Одноклассниках.