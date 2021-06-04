Голосуй за рисунки в конкурсе для детей Удмуртии «Экомен за чистый город!»

Выбор за тобой! Фото: участники прошлых лет

Четвертый сезон конкурса детских рисунков «Экомен за чистый город!» запустила «Комсомольская правда»-Ижевск» (18+) совместно с УК «Ижкомцентр». Когда прием заявок на участие завершится, голосованием будут выбраны победители, которым вручат большие наборы «Лего»!

Участниками стали ребята от 5 до 12 лет, проживающие в одном из городов Удмуртии. Участники придумывали супергероя, который борется за чистоту в городе.

Голосование продлится до 11 июня включительно, а вот итоги будут подведены уже 14 июня, тогда и будут выбраны победители.

Посмотреть, что у них получилось и проголосовать за самый классный рисунок, по вашему мнению, можно по ссылке.

Кстати, сама управляющая компания не первый год принимает участие в проекте. И это не случайно – ежедневно «Ижкомцентр» помогает 245 домам Ижевска поддерживать чистоту как внутри зданий, так и в их дворах. А это, на минуточку, более 35 тысяч квартир!

Чтобы быть в курсе самых актуальных тенденций благоустройства, дома под управлением компании участвуют во всех муниципальных, региональных, федеральных программах и конкурсах.

Узнать еще больше о «Ижкомцентре» можно:

— На сайте УК http://izhcomcenter.ru/

— «ВКонтакте» УК https://vk.com/izhcomcenter

— В «Инстаграм» https://www.instagram.com/izhcomcenter/

— На «Фейсбук» https://www.facebook.com/izhcomcenter/

Организатор конкурса – ООО фирма «Ариго». Подробную информацию об организаторе конкурса, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефонам (3412) 90-20-20 и на сайте https://www.izh.kp.ru/. Адрес 426035, Удмуртская Респ., Ижевск, Авангардная, 4Б. Сроки: 30.04.2021 - 14.06.2021.

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