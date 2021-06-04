Пой и тебя услышит весь город: в Удмуртской филармонии прошел второй полуфинал конкурса «Голос Ижевска»

В столице Удмуртии прошел второй полуфинал конкурса «Голос Ижевска» Фото: Амир Закиров

3 июня в Удмуртской филармонии состоялся второй полуфинал проекта «Голос Ижевска» (6+). 38 участников вышли на сцену, чтобы сразиться за право выступить на Центральной площади в День города.

Напомним, что конкурс проводится в рамках празднования 15-летия медиагруппы «Центр» и приурочен ко Дню города и Дню России. На сегодняшний день организаторы собрали более 400 заявок: участники активно присылают свои видео и аудиофайлы с музыкальными записями. Обстановка к финалу накаляется, жюри выбирает 15 лучших из лучших исполнителей. Не устанем повторять, что все конкурсанты проекта очень разные, но абсолютно точно – все они талантливые, артистичные и одаренные.

«Очередная порция эндорфинов от вас в наш адрес! Заявки прилетают из Сарапула, из Можги, есть даже заявки из деревень Удмуртии! В проекте участвуют архитекторы, менеджеры, бьюти-мастера, мамы в декрете, пенсионеры, есть и профессионалы – вокалисты. Абсолютно разные люди! Я хочу подчеркнуть, что «Голос Ижевска» берет и всех объединяет!», - отметил программный директор радио «Адам» Денис Погодин.

ЛЮБЛЮ ПЕТЬ И ПОТОМУ – УЧАСТВУЮ

В жюри второго полуфинала вошли председатель Общественной палаты Ижевска, директор медиагрупппы «Центр» Анастасия Власова, главный редактор медиагруппы «Центр» Вероника Суворова, заместитель начальника Управления по культуре и туризму администрации Ижевска Надежда Мельникова, директор по развитию торговой сети «Корпорация Центр» Дмитрий Камашев, продюсер национального проекта «Эктоника» Владислав Горжак, владелец школы музыки «Виват» Даина Михайлова.

Жюри конкурса Фото: Амир Закиров

На втором полуфинале многие пели дуэтом. Злобина Есения со своими друзьями представила целый номер с профессиональным танцем и замечательной авторской песней.

«Я пишу песни и занимаюсь музыкой. Я узнала об этом конкурсе из интернета. Мне помогали два прекрасных человека – Соня и Айдар. Это очень важно для меня», – рассказывает девушка.

Есения Злобина со своими друзьями представила целый номер танцем и авторской песней Фото: Амир Закиров

«Я волновался, не знал, каким будет звук. Но после припева я разогрелся, и всё пошло. Я не профессиональный певец, но часто хожу в караоке и очень люблю петь, поэтому и решил принять участие в этом конкурсе», – отмечает Алексей Поткин.

Алексей Поткин - не профессиональный певец, но петь, по его словам, очень любит Фото: Амир Закиров

«Я случайно узнал об этом проекте во «ВКонтакте». Отправил видео, оставил заявку, а потом мне позвонили. Я так удивился, был в шоке просто! Потом я выбрал песню Полада Бюль-Бюль оглы «Твоя дорога». Она старая, 1968 года, но очень мне нравится!», – делится своими впечатлениями Махмудов Парвиз из Якшур-Бодьинского района.

Парвиз Махмудов спел прекрасную песню 1968 года Фото: Амир Закиров

Второй полуфинал так же, как и первый, не обошелся без юных талантов.

«Мне 9 лет, и я очень люблю петь. Я занимаюсь в детской эстрадной студии «Дельфин». Меня сегодня пришла поддержать мама, и я пел про нее песню», – рассказал Лев Смирнов после своего выступления.

9-летнего Льва Смирнова пришла поддержать мама Фото: Амир Закиров

ВАЖНО!

7 июня, в понедельник, в эфире радио «Адам», в социальных сетях, на официальном сайте golosizhevska.ru огласят долгожданный список 15 финалистов, которые выступят на главной сцене города 12 июня. Напомним, что победителей буду выбирать в следующих номинациях: «По-дружески. Только так!» «Дети», «Серебряный голос», «Приз зрительских симпатий».

Особая номинация – «Флешмоб». Жителям города предлагается исполнить композицию на русском или удмуртском языке на любой локации города, записать себя на видеокамеру и опубликовать пост в социальных сетях с хештегом #ГолосИжевска2021. Итоги будут подведены 12 июня.

Генеральный партнер проекта – Корпорация «Центр». По-дружески. Только так!

Проект проходит при поддержке администрации Главы и Правительства Удмуртии.

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