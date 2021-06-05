Гороскоп на 6 июня для ижевчан: Львам стоит отдохнуть, а Козерогам перестать переживать без повода

Что ждет ижевчан 6 июня? Фото: freepik.com

ОВЕН

В последний выходной недели, к сожалению, отдохнуть не получится. Домашние хлопоты застигнут вас с самого утра. Но к вечеру все обещает наладиться.

ТЕЛЕЦ

В воскресенье тельцам лучше не ходить на шоппинг. День не предназначен для крупных покупок. Лучше прогуляйтесь в парке. Вдруг встретите любовь всей своей жизни?

БЛИЗНЕЦЫ

Любовь, любовь и ещё раз любовь! Все знаки сегодня вам завидуют - настолько вы излучаете то самое трепетное чувство. Это заметит и противоположный пол. Будьте на чеку.

РАК

Отличный день прогуляться в лесу и посвятить время себе и своим желанием. Прогуляйтесь в тишине и подумайте, а чего вы действительно хотите?

ЛЕВ

Отдохните наконец от работы и займитесь любимым делом. Оставьте все дела на потом и посвятите день любви к себе.

ДЕВА

Положите утюг на место, уберите подальше швабру, закажите ужин на всю семьи из кафе. Хватит суетиться по дому. Насладитесь спокойствием и обществом самых близких.

ВЕСЫ

Все не клеится прямо с утра: соседи не дали выспаться, а на работе просят срочно приехать. К сожалению, от таких мелких неприятной не уйти. Однако вечер обещает быть страстным и очень приятным.

СКОРПИОН

Не принимайте поспешных решений. Вы уверены, что вам это нужно? Ещё раз взвесьте все плюсы и минусы.

СТРЕЛЕЦ

Жизненные силы на пределе и так и хочется реализовать новый проект, заняться спортом или бросить вредные привычки. Куйте железо пока горячо! Звезды сошлись!

КОЗЕРОГ

Самое главное событие вашей жизни случится совсем скоро. Не стоит переживать и нервничать, вы на верном пути и все будет так, как вы хотите. Не забывайте, что рядом с вами близкие.

ВОДОЛЕЙ

Отличный день заняться изучением нового и необычного. Например, выучить иностранный язык или попробовать экстремальные виды спорта.

РЫБЫ

Кажется, в жизни наступила черная полоса: финансы поют романсы, а на личном фронте не складывается. Звезды говорят, что череда неудач закончится, но ещё не скоро.