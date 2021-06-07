СМИ сообщили о пожизненном отстранении 34-летнего футбольного арбитра из Ижевска от судейства в РПЛ

В минувшем сезоне арбитр отработал в РПЛ 14 матчей Фото: РФС

Служебная проверка, проведенная Российским футбольным союзом, выявила серьезные нарушения в работе судьи-ижевчанина Станислава Васильева. Он будет пожизненно отстранен от судейства матчей в РПЛ (Российской Премьер-лиге). Об этом сообщает «Реальное время» (18+).

Сам арбитр заявил, что слышит об этом впервые. По его словам, с ним по данной ситуации никто не связывался.

В мае Васильева временно отстранили от судейства в РПЛ из-за неназначенного пенальти в матче 28-го тура «Ротор» (Волгоград) – «Ахмат» (Грозный) (1:0). В минувшем сезоне 34-летний арбитр отработал 14 матчей в высшем дивизионе страны и показал 81 желтую и 4 красные карточки.

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