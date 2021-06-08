Фальшивомонетчик из Пермского края предстанет перед судом в Ижевске

У обвиняемого изъяли 31 фальшивую купюру Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

Пресс-служба МВД Удмуртии сообщила о судебном процессе над жителем Пермского края, который 16 раз расплачивался в магазинах Ижевска фальшивыми пятитысячными купюрами.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД пресекли преступную деятельность и изъяли у гражданина еще 31 фальшивую купюру. Выяснилось, что поддельные деньги обвиняемый покупал в интернете.

Уголовное дело в отношении серийного фальшивомонетчика направлено в суд, теперь ему грозит до 8 лет нарушения свободы.

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