Третий полуфинал конкурса «Голос Ижевска» прошел в столице Удмуртии

Уже известен 21 финалист конкурса Фото: Амир Закиров

Вчера, 6 июня, прошел третий полуфинал конкурса «Голос Ижевска», который проводится в честь 15-летия медиагруппы «Центр». На сцене Удмуртской государственной филармонии выступили 34 исполнителей и дуэтов. А сегодня, 7 июня, объявили имена 21 финалиста конкурса, которые споют на Центральной площади в День города.

На третьем полуфинале конкурса участники не только исполнили песни, но и примерили на себя интересные образы. Например, зрители смогли увидеть Манижу и юного Остапа Бендера.

«Чтобы попасть на конкурс, я спел «Белеет парус» Остапа Бендера. Этот персонаж очень харизматичный, и поэтому я хочу попытаться повторить его образ», – поделился 11-летний школьник Даниил Колотвинов. – «Я занимаюсь вокалом немного, но мне очень нравится. А от конкурса хочу получить классные эмоции. Я собираюсь и дальше выступать на других мероприятиях».

11-летний Даниил Колотвинов в образе Остапа Бендера Фото: Амир Закиров

Некоторые исполнители отметили свободу конкурса.

«Мне понравилось, что конкурс не ограничивается жанровыми рамками. Это очень интересно. Вообще я прошел с авторской композицией – я музыкант и играю в коллективе. Но потом узнали, что мы с группой устраиваем вечера памяти Михаила Горшенева («Король и Шут»), и меня попросили сменить композицию на «Проклятый старый дом»», – рассказал Сергей Толстухин.

На третьем полуфинале выступили участники разных возрастов – от учеников начальной школы, до пенсионеров. Самой почтенной исполнительнице – 81 год.

«Я занималась вокалом в юности, а затем работала в органах. Коллектив у нас был хороший, самодеятельность была – пела там. Сейчас я на пенсии. И сейчас не хочу дома сидеть, поэтому сегодня я спою «Сердечную песню», мамину любимую», – поделилась Людмила Касимова до выступления.

Участников конкурса оценивали 9 членов жюри: председатель Общественной палаты Ижевска, директор медиагрупппы «Центр» Анастасия Власова, главный редактор медиагруппы «Центр» Вероника Суворова, руководитель «Центра активных коммуникаций» Евгения Сундукова заместитель начальника Управления по культуре и туризму администрации Ижевска Надежда Мельникова, директор по развитию торговой сети «Корпорация Центр» Дмитрий Камашев, продюсер национального проекта «Эктоника» Владислав Горжак, оперная певица театра оперы и балета Ирина Рослякова, блогер, руководитель сообщества мам «МАМАТАЙМ» Дарья Антонова и программный директор радио «Адам» Денис Погодин.

«Сегодня было больше профессиональных исполнителей, но даже те, кто не обладает музыкальным образованием, выступили достойно. Люди прекрасно понимали, что это последняя возможность не просто проявить себя, а попасть в финал проекта», – отметил Денис Погодин. – «Мы уже поняли, что такие проекты объединяют вокруг себя абсолютно разных людей: бьюти-мастеров, рабочих, детей, экономистов. Есть фраза: «Музыка – это универсальный язык человечества». И мы с нашими участниками говорим на одном языке проекта «Голос Ижевска».

Решение принято, жюри выбрали 21 финалиста из более 100 участников. Это:

- Стерхова Ольга и Шерстобитов Василий, 31 и 29 лет;

- Адлер Лилия, 24 года, ассистент стоматолога;

- Сидоров Илья, 8 лет, ученик;

- Кабанова Екатерина, 17 лет, школьница;

- Шутова Елена, 35 лет , учитель МБОУ «СОШ №80;

- Алексей Осипов, 30 лет, журналист;

- Валерия Вышнякова, 6 лет;

- Бусыгин Данил, 14 лет;

- Злобина Есения, 20 лет;

- Блинов Валерий Федорович, 74, пенсионер;

- Мария Толстухина и Алексей Стерхов, 59 лет и 54 года, пенсионерка и водитель;

- Александра Ласкина, 40 лет, музыкант;

- Михаил Березин, 18 лет, ученик;

- Дарья Богатырева, 27 лет, менеджер;

- Хлебникова Любовь, менеджер по аренде;

- Лев Смирнов, 9 лет, ученик;

- Богданова Евгения, 30 лет, преподаватель в ДШИ;

- Киршина Юлия и Чирков Алексей, по 28 лет, оба инженеры-конструкторы;

- Бичурина Владислава, 17 лет, ученица;

- Завацкий Никита и Ходжаев Полад, 22 и 25, парикмахер и менеджер;

- Ирина Дмитриева, Мария Гроздова КЦ СВЕТ г. Можги.

Все они выступят в День города, 12 июня, на главной сцене Центральной площади. А завершит выступление конкурсантов Сергей Лазарев, популярный певец и участник «Евровидения».

4 человека из 21 получат призы в номинациях, а победителю конкурса «Голос Ижевска» достанется главная награда – профессиональная запись песни и включение в эфирную линейку радио «Адам» (104,7 ФМ, 12+), а также сертификат на 10 000 рублей на покупки в сети магазинов Корпорации «Центр».

Генеральный партнер проекта – Корпорация «Центр». По-дружески. Только так!

Проект проходит при поддержке администрации Главы и Правительства Удмуртии.

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