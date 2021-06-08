Более 3500 человек посетило «Зеленый Марафон» Сбера в Ижевске

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5 июня, во Всемирный день окружающей среды, состоялся «Зеленый Марафон» Сбера. Мероприятие приурочено к 180-летию со дня основания Сбера и посвящено посвящено Всемирному дню окружающей среды.

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В Ижевске дистанцию Зеленого Марафона преодолели более 1800 человек. Всего участниками и гостями мероприятия, прошедшего на Центральной площади города, стали порядка 3,5 тыс. жителей республики.

Любители спорта могли выбрать подходящую для себя дистанцию забега: от традиционных для Зеленого Марафона 4,2 км до серьезных по нагрузке 10 км. Также в программе мероприятия прошли детские забеги на 420 м, инклюзивный забег и новая дисциплина – скандинавская ходьба.

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С приветственным словом к гостям мероприятия обратились заместитель председателя Правительства Удмуртской Республики Эльвира Пинчук. Она поблагодарила Сбер за вклад в развитие региона и отметила большое значение подобных мероприятий для популяризации спорта и здорового образа жизни.

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«Ижевчане с удовольствием принимают участие в Зеленом Марафоне. За девять лет, которые проходит это мероприятие, появились постоянные участники и фанаты бега, – прокомментировал управляющий Удмуртским отделением Сбербанка Юрий Бычковский. – Но сегодня Зеленый Марафон – больше чем просто забег: это яркий спортивный праздник для людей всех возрастов и масштабная экологическая акция. Наша цель – привлечь внимание к экологическим проблемам и рассказать о способах их решения, которые доступны каждому человеку. В рамках марафона и в честь 180-летия Сбера наши волонтеры в Удмуртии приняли участие в посадке почти 150 тысяч деревьев. Приятно видеть, что у нас в Ижевске есть тысячи единомышленников, которые вместе с нами «бегут со смыслом».

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Партнерами марафона в Ижевске выступили компании – экосистемы Сбера и предприятия республики.

Измерить давление, температуру и получить бесплатную консультацию терапевта, педиатра и эндокринолога можно было в палатке медицинского центра «Академия здоровья». Здесь же участники марафона могли получить справку о состоянии здоровья перед забегом.

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Весь день на Центральной площади работал мобильный пункт вакцинации. За время проведения мероприятия прививки от коронавируса поставили почти 300 человек.

Об экологичных привычках, осознанном потреблении и правилах разделения участники марафона узнали в ходе экоквеста от регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами – «Спецавтохозяйство». Каждый, кто полностью прошел квест, получил цветок в горшочке от магазина садовых товаров «Зеленый». А на площадке #ЧистоПоУдмуртски от регоператора в большом шатре развернулась интерактивная выставка «Переработано в Удмуртии».

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Кстати, партнер зоны регистрации – концерн «Аксион» – обеспечил бегунов экологичными стартовыми пакетами. Это яркие многоразовые сумки «шоперы», которые станут отличной альтернативой пластиковым пакетам.

В зоне СберЗдоровья гости могли посоревноваться друг с другом на велотренажерах. Таким образом компания напомнила о важности здорового образа жизни и возможности заботиться о себе не выходя из дома, в том числе благодаря телемедицине.

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СберЕаптека предоставила всем участникам мероприятия купоны на скидку, а победителям в дистанции на 10 км – подарочные карты.

Любимым местом отдыха и развлечений на мероприятии стала зона SberDevices. Участников марафона ждали удобные пуфы, настольные игры и аэрохоккей. Гости площадки могли познакомиться с семейством виртуальных ассистентов Салют – Сбером, Афиной и Джой, живущих в умных медиаприставках SberBox, и даже попробовать управлять телевизором с помощью голоса. Дети особенно оценили игры и мультфильмы, также доступные на приставке.

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В рамках Зеленого Марафона в Ижевске прошел корпоративный турнир, организованный при поддержке сети магазинов бытовой электроники Корпорация «Центр». В ходе турнира более 12 команд от различных компаний и предприятий на скорость проходили надувную полосу препятствий. Победу в турнире в напряженной борьбе завоевала команда завода «Купол».

Кульминацией праздника стал грандиозный концерт на большой сцене Центральной площади от компании «СберЗвук», подарившей городу выступление обаятельного и харизматичного Иракли Пирцхалавы. Тысячи горожан, плотным кольцом окружившие сцену, дружно подпевали артисту.

«Зеленый Марафон» проводится с 2012 года, за это время он был удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты и дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему».

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