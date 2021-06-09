947 водителей были наказаны за неправильную парковку в Ижевске

Почти 1000 водителей оштрафовано за нарушения правил парковки Фото: пресс-служба УМВД по Ижевску

С начала 2021 года за различные нарушения правил парковки или стоянки автомобилей административные протоколы получили 947 водителей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Ижевску.

95 машин отправили на штрафстоянки. В число самых распространенных нарушений входят нарушения требований дорожных знаков, игнорирование запрещающей остановку или стоянку разметки, а также остановка или стоянка на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдать правила остановки и стоянки вашего автомобиля.

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