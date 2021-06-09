Новый вид телефонного мошенничества: в Удмуртии злоумышленники притворяются работниками прокуратуры

Мошенники представляются работниками прокуратуры и предлагают решить срочный вопрос Фото: pixabay.com

Как сообщает пресс-служба прокуратуры по Удмуртии, в республике появился новый вид телефонного мошенничества, когда злоумышленник представляется руководящим работником прокуратуры.

Участились случаи, когда неизвестное лицо звонит жителю региона и выдает себя за работника прокуратуры – вплоть до зампрокурора республики. Далее он предлагает гражданину за деньги помочь с каким-нибудь выдуманным срочным вопросом – например, сообщает ему ложную информацию о попытке похищения средств с кредитного счета и обещает за некоторую сумму предотвратить это хищение.

Достоверность такого звонка можно легко проверить, перезвонив на любой из служебных номеров Прокуратуры Удмуртии, которые можно найти на едином портале органов прокуратуры России. Ведомство информирует, что при поступившем от мошенников звонке необходимо обратиться с заявлением в ближайший отдел полиции.

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