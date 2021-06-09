Житель Удмуртии отправился в колонию из-за интимной переписки с девочками 12 и 13 лет

Девочкам не было и 14 лет Фото: pixabay.com

Суд в Удмуртии приговорил к 7 годам колонии строгого режима 33-летнего жителя Шарканского района, который вел интимную переписку с двумя девочками 12 и 13 лет. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по республике.

Установлено, что мужчина познакомился с девочками в социальных сетях в 2018-2019 гг. В завязавшейся переписке обсуждались в том числе и темы «сексуального характера».

В рамках расследования были допрошены потерпевшие и свидетели, дома у мужчины был произведен обыск и изъят мобильный телефон. Также специалисты провели две судебные экспертизы – лингвистическую и психолого-психиатрическую.

В результате мужчина был приговорен к 7 годам колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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