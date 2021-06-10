На улице 40 лет Победы в Ижевске строят спортивный объект

Жителей Удмуртии интересовало, что начали строить на улице Ильфата Закирова Фото: Google Maps

Жители Ижевска, которых интересовало, что начали строить на ул. 40 лет Победы, в районе микрорайона на ул. Ильфата Закирова, получили ответ от городского главы. На своей странице в социальной сети ВКонтакте Олег Бекмеметьев сообщил, что там появится новый спортивный объект.

«Земельный участок сдан в аренду под строительство спортивного объекта. С точки зрения Генерального плана города эта территория может быть застроена только спортивными объектами – это разрешенный вид использования. На текущий момент застройщик приступил только к обустройству подъездных путей, а разрешение на строительство самого объекта находится на стадии получения», - заявил он.

Бекмеметьев подчеркнул, что вырубать зеленые насаждения не станут – это исключено договором аренды. А еще напомнил, что в этом же районе на ул. Ухтомского вскоре должны сдать физкультурно-оздоровительный комплекс.

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