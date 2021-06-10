От недостатка каких витаминов и микроэлементов страдают жители Удмуртии

И сколько свежих фруктов ижевчане должны съедать в сутки Фото: pixabay.com

В медицине существует такое понятие, как эндемические заболевания – это патологии, характерные для определенной географической области. Многие из них связаны с нарушением обмена веществ из-за нехватки витаминов и микроэлементов в конкретном регионе. Есть ли такие болезни в Удмуртии и каковы их причины? На какие проблемы со здоровьем и питанием нам нужно обращать особое внимание? «Комсомолка» отвечает на эти вопросы вместе с врачами и учеными.

КАКИХ ВИТАМИНОВ И МИНЕРАЛОВ НАМ НЕ ХВАТАЕТ

В 2016 году в «Вестнике УдГУ» было опубликовано исследование кандидата наук Ирины Мальковой, посвященное оценке природных условий в Удмуртии. Согласно ему, в воде и почвах нашего региона есть дефицит многих микроэлементов, которые играют важную роль в обмене веществ человека. В результате их не всегда хватает в нашем рационе, что может приводить к проблемам со здоровьем.

Из-за истощения земель в овощах и фруктах становится все меньше витаминов Фото: pixabay.com

Так, по всей Удмуртии отмечается дефицит йода и селена. А в северной и центральной части республики не хватает цинка, меди, кобальта и молибдена. Мало цинка, меди и магния также в камской воде.

Кроме того, по результатам исследования московского института питания, все жители России постоянно находятся в условиях полигиповитаминозов, то есть недостатка сразу нескольких витаминов, и Удмуртия не исключение.

«Для того чтобы получать оптимальную суточную дозу витаминов, взрослый человек по рекомендации ВОЗ должен съедать по 400–600 г свежих овощей и фруктов в день – без учета картофеля. Но на самом деле мало кто эти рекомендации выполняет. Кроме того, за последние 20 лет содержание витаминов в овощах и фруктах снизилось на 50–60 %, из-за истощения сельскохозяйственных земель», – говорит Елена Мадера, кандидат биологических наук, доцент кафедры физиологии, клеточной биологии и биотехнологии УдГУ и сертифицированный коуч по здоровому питанию и ведению здорового образа жизни.

ТАК ЛИ СТРАШЕН ДЕФИЦИТ ЙОДА?

Если нехватка в рационе меди или кобальта редко проявляет себя серьезными последствиями, то недостаток йода вредит здоровью многих жителей Удмуртии. Например, он может спровоцировать развитие заболеваний щитовидной железы, таких как эндемический зоб, часто встречающийся в нашем регионе. Однако эндокринологи призывают не впадать в панику: это совершенно не значит, что все обязательно заболеют.

Самостоятельно определить нарушения в работе щитовидной железы практически невозможно Фото: pixabay.com

«Согласно исследованиям, проведенным в 90-х годах, Удмуртия относится к регионам с умеренным дефицитом йода, а не с выраженным. Подобный дефицит сам по себе редко приводит к серьезным проблемам с щитовидной железой. Более того, коренные жители региона к нему в определенной степени адаптированы. Если же предки человека жили в приморских районах с достаточным содержанием йода в почве и воде, изменения возможны, но все очень индивидуально», – объясняет Ирина Маслова, главный внештатный эндокринолог Минздрава Удмуртии.

Тем не менее в 65 % случаев заболевания щитовидной железы у взрослых жителей России все-таки связаны с недостаточным поступлением йода. Обычно они проявляются в виде увеличения щитовидки и нарушений ее функции, что ухудшает обмен веществ. Йододефицитные заболевания у беременных могут провоцировать выкидыши и врожденные аномалии плода. А дети, растущие в условиях недостатка йода, часто имеют сниженные умственные способности.

«Для профилактики дефицита йода населению рекомендуется употреблять йодированную соль, одна чайная ложка которой восполняет суточную потребность взрослого человека в этом микроэлементе. Лекарственные препараты йода без контроля врача принимать нельзя – можно себе навредить. Не стоит также увлекаться самодиагностикой – иногда особо впечатлительные пациенты принимают жировую ткань на шее за зоб и начинают переживать. Дефицит микроэлементов, в том числе дефицит йода, не дает специфических симптомов. Не определяется он также и лабораторными методами. Йододефицит может определить только врач по определенным клиническим состояниям», – говорит Ирина Маслова.

Витамины группы В и цинк важны для красоты кожи Фото: pixabay.com

Совет можно дать один: не гадать и не выдумывать себе болезней, а просто раз в три года проходить диспансеризацию. Она включает обследование щитовидной железы.

МАЛО ЦИНКА – ЖДИТЕ ПРОБЛЕМ С КОЖЕЙ

Индикатором недостатка цинка можно считать кожу: ее шелушение, а также выпадение волос может говорить о том, что в организме не хватает этого элемента. Есть и отдельные связанные с этим заболевания.

«В Удмуртии из-за недостатка цинка в почвах и, соответственно, в продуктах, распространено такое заболевание, как энтеропатический акродерматит. Оно проявляется кожными высыпаниями, нарушением функции желудочно-кишечного тракта и психическими расстройствами. Это наследственное заболевание, приводящее к дефициту цинка в организме. Соответственно, если цинка изначально мало в пище, он практически перестает поступать в организм. Но если ребенку вовремя назначить препарат цинка, нарушений можно избежать. В целом комплексные препараты, содержащие цинк, можно назначать почти всем жителям республики для профилактики дефицита этого микроэлемента», – рассказывает Мария Алексеева, врач-дерматовенеролог, заместитель главного врача по организационно-методической работе Республиканского кожно-венерологического диспансера.

Витамин D3 вырабатывается в коже под действием солнечных лучей Фото: pixabay.com

Кстати, с недостатком цинка и магния, характерного для районов «старых гор», к которым относится Урал и Предуралье, связывают и другое заболевания – дисплазию соединительной ткани (ДСТ). Это нарушения в развитии кожи и хрящей, приводящие к их раннему старению. Исследования показывают, что жители Удмуртии болеют ДСТ чаще, чем жители многих других регионов. Уже у 32–68 % подростков есть тревожные признаки, например способность очень далеко отогнуть большой палец на руке.

ПОЧЕМУ В УДМУРТИИ ЧАСТО ВСТРЕЧАЕТСЯ КАРИЕС

О недостатке фтора в Удмуртии подробно рассказала Людмила Миронова, заведующая стоматологической клинической поликлиникой ИГМА и кандидат медицинских наук. По ее словам, серьезным изучением этого вопроса занимался Аркадий Пантюхин – основатель высшей врачебной школы стоматологии в Удмуртии и стоматологического факультета ИГМА, почетный академик и первый заведующий кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ИГМА. Именно он подтвердил, что во многих районах нашей республики фтора действительно не хватает.

У многих жителей Удмуртии появляется кариес из-за недостатка фтора Фото: pixabay.com

«Население Удмуртии подвержено заболеваемости кариесом, так как фтор задерживает кальций в кристаллической решетке. Если фтора мало, то кальций вымывается. Так, при ангине или другом заболевании кальций мигрирует из той зоны, где его больше всего – то есть из зубов – в область воспаления. Профилактика недостатка фтора должна начинаться в раннем детстве. Например, на летнее время ребенка полезно вывозить на южные курорты, где нет дефицита микроэлементов. А вот с препаратами фтора нужно быть осторожнее. Дело в том, что в нашей республике также не хватает йода, который относится к той же группе химических элементов. Как показали последние исследования, если фтора в организм поступает больше, чем йода, он начинает замещать йод в щитовидной железе. Поэтому на сегодняшний день лекарственную форму фтора врач прописывает ребенку, только если у него множественный кариес», – объясняет Людмила Миронова.

Тем не менее, фторированные зубные пасты, по словам специалиста, применять можно, однако лучше чередовать их с пастами, обогащенными кальцием.

Красное мясо должно появляться в рационе 1-2 раза в неделю Фото: pixabay.com

ОТКУДА БЕРЕТСЯ ДЕФИЦИТ ЖЕЛЕЗА И ВИТАМИНОВ

Но не всякий недостаток витаминов и микроэлементов вызван природными условиями. Алексей Бессонов, главный внештатный гастроэнтеролог Минздрава Удмуртии, утверждает, что в ежедневной практике чаще приходится сталкиваться со случаями нарушения всасывания этих веществ в желудочно-кишечном тракте. То есть поступать они в организм поступают, но не усваиваются. Обычно причиной являются уже имеющиеся заболевания, например гастриты. А еще влияние оказывают пищевые привычки.

«Крайне важны для организма витамины группы В, особенно В12 и В9 (фолиевая кислота). Они нужны для формирования нервной ткани и кровообразования. Иногда при анемии недостаточно назначить препараты железа – зачастую проблема может быть в дефиците витаминов группы В. Часто при разговоре с пациентом, страдающим анемией, выясняется, что он полностью заменяет красное мясо в своем рационе на курятину или индейку, в которых нет того количества витамина В12, которое необходимо организму», – рассказывает Алексей Бессонов.

Принимать препараты бездумно нельзя - даже поливитамины лучше выбрать вместе с лечащим врачом Фото: pixabay.com

В сбалансированном рационе обязательно 1–2 раза в неделю должны присутствовать красное мясо и рыба, напоминает специалист. Их полезно чередовать с растительной пищей, причем не только для здоровья желудочно-кишечного тракта, но и с позиции профилактики мочекаменной болезни. При таком чередовании рН мочи будет меняться, а это препятствует формированию камней.

Кстати, витамины группы В влияют и на состояние кожных покровов. Их недостаток приводит к раннему появлению седины, сухости кожи, ухудшению роста волос. Особенно важен витамин В6, который применяется даже в рамках лечения таких серьезных заболеваний как псориаз. Витамин В содержится в пивных дрожжах, шпинате и другой зелени, а также жирной рыбе.

Также врачам разных специальностей очень часто приходится наблюдать в Удмуртии дефицит витамина D3, который нужен для здоровья костей и зубов, а еще для формирования иммунитета. Этот витамин даже вошел в клинические рекомендации для восстановления пациентов в постковидный период.

Врачи призывают не ставить себе диагнозы, а регулярно проходить диспансеризацию Фото: pixabay.com

«Удмуртия находится в средней полосе, и мы не избалованы солнцем, а витамин D3 вырабатывается под действием ультрафиолета в коже человека. Но можно получать его и с пищей – прежде всего это рыбий жир и морепродукты. Для людей старше 65 лет также есть рекомендации по профилактике остеопороза, включающие введение витамина D3 в ежедневной рацион. Но понять, действительно ли нехватка витамина D3 имеет место в конкретном случае, может лишь врач на основе анализа крови», – говорит Алексей Бессонов.

ВАЖНО: Назначать необходимые витамины и микроэлементы при дефицитах также должен только врач – медики очень просят жителей Удмуртии не экспериментировать со своим здоровьем.

КСТАТИ!

Некоторые микроэлементы, напротив, содержатся в воде и почвах в избыточном количестве. Так, на всей территории Удмуртии отмечается высокое содержание марганца и железа, но каких-то специфических заболеваний специалисты в связи с этим не отмечают.

А вот превышение допустимой концентрации бора уже может стать серьезной проблемой. Например, такая проблема характерна для многих скважин в долине рек Чепцы и Кильмези. Несмотря на то, что в микродозах бор участвует в обменных процессах организма, его повышенное содержание может вызывать нарушения в работе почек и печени, приводить к облысению, заболеваниям сердечно-сосудистой и центральной нервной систем.

Не вся вода из природных источников полезна для здоровья Фото: pixabay.com

Также на севере Удмуртии, в Ижевске и Завьяловском районе есть немало скважин с высокой концентрацией хлоридов. Они придают воде солоноватый привкус. Постоянное употребление такой воды может привести к нарушениям пищеварительной системы, желчно- и мочекаменной болезням, а также патологиям сердечно-сосудистой системы. Поэтому бездумно пить воду из непроверенных родников не стоит.

Кстати, «Комсомолка» ежегодно проверяет, из каких родников Удмуртии безопасно пить воду.

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