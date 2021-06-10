Башня будущего: ижевчане смогут представить свое видение реконструкции главного корпуса Ижевского оружейного завода

Так выглядела башня Ижмаша до аварии Фото: Архив КП

10 июня 1807 года в Ижевске была основана оружейная контора – именно эту дату считают днем рождения Ижевского оружейного завода. Уже более 200 лет историческое здание главного заводского корпуса является одной из визитных карточек Ижевска. К сожалению, с лета 2018 года оно находится в плачевном состоянии: из-за пожара с башни корпуса упал металлический шпиль, и она потеряла свой первоначальный вид.

Вопрос о дальнейшей судьбе здания поднимался неоднократно, но пока что решение не принято. В феврале 2021 года глава республики Александр Бречалов объявил, что на проведение изыскательских работ, которые позволят оценить техническое состояние здания главного корпуса оружейного завода в Ижевске, будет выделено 26 млн руб. После экспертизы станет понятно, что нужно для реконструкции здания.

Мы решили не ждать этих итогов, а пофантазировать вместе с нашими читателями и их детьми: как бы выглядел главный корпус, если бы его отремонтировали? Или, может быть, как он будет выглядеть через 100 лет? Может быть, он превратится в космодром? Или на нем вырастут висячие сады?

10 июня, в честь дня рождения Ижевского оружейного завода «Комсомолка» и портал IZHLIFE запускают совместный проект «Башня будущего» (0+).

Ижевчане смогут представить свое видение неофициального символа города и получить призы.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?

Участником конкурса в номинации «Лучший детский рисунок» может стать ребенок от 5 до 12 лет, проживающий в Ижевске. Участником в номинации «Рисуют молодежь и взрослые» могут стать дети от 13 лет и взрослые, проживающие в Ижевске.

Задача участников: придумать, как могла бы выглядеть реконструированная башня Ижмаша и, взяв за основу одну из прилагаемых фотографий, изобразить свою задумку в любом стиле и технике (рисунок, живопись, компьютерная графика и т.д.).

Эту фотографию можно взять за основу своего рисунка Фото: Диля Ахмадишина

А можно выбрать и такой ракурс Фото: Диля Ахмадишина

Прислать или принести рисунки в редакцию можно с 10 июня по 9 июля одним из следующих способов:

1. На почту red@mgcentr.ru с пометкой «Башня будущего»;

2. В личные сообщения группы «Комсомольская Правда»–Ижевск» или IZHLIFE «ВКонтакте» с пометкой «Башня будущего»;

3. В наш офис по адресу: г. Ижевск, ул. Авангардная, 4Б, с 09:00 до 18:00 по будним дням.

Внимание! Обязательно укажите имя, фамилию и возраст участника. Если участник младше 18 лет, также необходимо указать имя, фамилию и контактный телефон одного из родителей. Без этих данных рисунок не принимается.

Победителей определит выбор редакции. 12 июля мы объявим победителей конкурса, разместив информацию на сайтах izh.kp.ru (18+), izhlife.ru (18+), а также в группах «ВКонтакте» vk.com/izhkp и vk.com/izh_life. Победитель детской номинации получит сертификат в «Игромакс» на 600 рублей, а победитель взрослой номинации – два билета в киноцентр «Алмаз Синема». Подарок необходимо забрать лично участнику или его родителю, если участник несовершеннолетний.

Организатор оставляет за собой право менять условия акции без предупреждения.

ПОЛНЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА

1. Сроки проведения конкурса: с 10 июня по 12 июля 2021 года.

2. Организаторы конкурса – ООО фирма «Ариго» и ИП Власова А.С. Подробную информацию об организаторе конкурса, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефонам (3412) 90-20-20.

Призы предоставлены партнерами конкурса – ООО «Игромакс Ижевск» и ООО «КФ Алмаз».

Организатор не несет ответственности за качество предоставленных призов и оставляет за собой право изменить условия конкурса без предупреждения.

Организатор оставляет за собой право отказать в участии в конкурсе без объяснения причин.

Организатор оставляет за собой право менять условия акции без предупреждения.

3. Принять участие в конкурсе могут жители Ижевска от 5 лет включительно. Заявку на участие подает сам участник, если он достиг возраста 18 лет, либо родитель (иной законный представитель), несовершеннолетнего. От одного участника принимается один рисунок. Если в семье двое и больше детей, один рисунок принимается от каждого ребенка.

4. Для участия в конкурсе ребенок или взрослый должен нарисовать рисунок, который отражает его видение реконструированной башни главного корпуса Ижевского оружейного завода. Взяв за основу одну из прилагаемых фотографий, необходимо выполнить изображение в любом стиле и технике (рисунок, живопись, компьютерная графика и т.д.). Фото рисунка или графический файл принимается только в форматах png или jpeg. Фото рисунка нужно отправить по электронной почте на адрес red@mgcentr.ru, в личные сообщения группы «ВКонтакте» https://vk.com/izhkp или https://vk.com/izh_life с пометкой «Башня будущего». Также можно принесли рисунок лично, придя в будние дни офис по адресу: г. Ижевск, ул. Авангардная, 4Б, с 09:00 до 18:00 местного времени – рисунок передается ответственному секретарю редакции.

Редакция «Комсомольской правды»-Ижевск» и IZHLIFE принимает работы на конкурс до 23:59 (по местному времени) 9 июля 2021 года.

12 июля 2021 года редакция определяет двух победителей и извещает их о победе. Призы предоставляют партнеры проекта.

5. В письме, личном сообщении и при обращении в офис участнику необходимо указать свои ФИО и телефон. Если участнику менее 18 лет, необходимо указать ребенка и ФИО его законного представителя, а также телефон представителя.

6. Посылая рисунок в редакцию, конкурсант или его законный представитель дает согласие на обработку персональных данных и на публикацию ФИО, истории и фото во всех СМИ «Комсомольская правда»-Ижевск», портала IZHLIFE, а также использование фото «Комсомольской правдой»-Ижевск», IZHLIFE и партнерами конкурса.

7. Рисунок, участвующий в настоящем конкурсе, не должен содержать оскорблений и ненормативную лексику, материалов 18+ (информацию, запрещенную к распространению среди детей), призывов к насилию, антисемитских призывов, не должны разжигать национальную неприязнь, а также иным образом нарушать действующее законодательство. Рисунок, не соответствующий данным правилам, не участвуют в конкурсе и не публикуются на сайтах www.izh.kp.ru (18+) и www.izhlife.ru (18+).

Ответственность за содержание рисунка несет участник, отправивший его. Принятые к участию в конкурсе работы публикуются на сайтах www.izh.kp.ru и www.izhlife.ru

8. Участники конкурса и их законные представители гарантируют наличие у них личных неимущественных и исключительных имущественных авторских прав на рисунки и фото, участвующие в конкурсе. Участники конкурса несут ответственность за нарушение правил третьих лиц. Организатор имеет право запросить доказательства, подтверждающие принадлежность участнику прав на рисунок.

9. После подведения итогов конкурса и оглашения победителей дату и место получения призов уточняйте по телефону (3412) 90-20-20.

При получении приза законному представителю ребенка обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Денежный эквивалент призов не выплачивается.