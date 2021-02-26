Более 26 млн рублей выделено на изыскательские работы в главном корпусе «Ижмаша»

Историческое здание уже несколько лет разрушается Фото: Диля Ахмадишина

В Ижевске собираются оценить техническое состояние здания главного корпуса оружейного завода. Напомним в июле 2018 год на башне «Ижмаша» случилось возгорание, в результате которого рухнул металлический шпиль. Сейчас историческое здание продолжает разрушаться.

теперь на проведение изыскательских работ выделено более 26 млн рублей, об этом сообщил глава республики Александр Бречалов 26 февраля во время подведения итогов работы Центра территориального развития Удмуртии.

Глава региона назвал эти работы главным этапом, после которого можно будет понять, возможна ли реконструкция здания. Александр Бречалов поручил Минстрою в кратчайшие сроки организовать конкурсные процедуры.

Если заключение будет положительным, начнется следующий этап: разработка проектно-сметной документации. Власти региона надеются на поддержку федеральных ведомств в этом вопросе.

– Предварительные договоренности с министром культуры Российской Федерации у нас есть, – сказал глава Удмуртии. – Она понимает, что это ключевой объект для Удмуртии. Я надеюсь, что нас поддержат. Помимо этого мы сейчас ищем источник финансирования, чтобы законсервировать этот объект. Накрыть кровлю, чтобы не протекало.

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