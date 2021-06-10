56-летний уроженец Удмуртии умер от рук умственно отсталого инвалида в Татарстане

Инвалид из Бугульмы полностью признал свою причастность к преступлению Фото: pixabay.com

Пресс-служба Следственного управления СКР Республики Татарстан сообщает об уголовном деле, которое заведено по факту убийства 56-летнего глазовчанина. Тело нашли в селе Черемшан, у погибшего была колото-резаная рана шеи с повреждением ротоглотки и раны в левой глазничной области.

Личность подозреваемого в убийстве была установлена. Более того, 25-летний умственно-отсталый инвалид II группы из Бугульмы полностью признал свою причастность к преступлению.

Выяснилось, что задержанный избил глазовчанина на берегу реки палкой и осколком бутылки после словесной перепалки на бытовую тематику. От полученных ран тот скончался на месте.

Подозреваемый задержан и в ближайшее время будет помещен под стражу.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

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