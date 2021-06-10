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Происшествия10 июня 2021 15:00

В Удмуртии на трассе перевернулся Mitsubishi Lancer с 53-летним водителем за рулем

Водитель получил смертельную травму
Дмитрий Коренев
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Травмы оказались несовместимы с жизнью Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Травмы оказались несовместимы с жизнью Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

1 отдел УГИБДД по Удмуртии сообщает: 9 июня около 08:35 на 23-м километре дороги Як-Бодья – Шаркан произошла авария со смертельным исходом. 53 летний водитель Mitsubishi Lancer не справился с управлением и вылетел с трассы. Автомобиль в процессе перевернулся.

Травмы, полученные мужчиной, оказались несовместимы с жизнью. Госавтоинспекция призывает автомобилистов соблюдать скоростной режим и контролировать как автомобиль, так и обстановку на дороге.

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