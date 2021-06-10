Банк «Открытие»: больше половины жителей ПФО поддерживают продление госпрограммы льготной ипотеки на год

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54 % опрошенных жителей Приволжья поддержали продление на год госпрограммы льготной ипотеки. При этом 64 % респондентов уверены, что ставки по ипотеке во второй половине 2021 года в той или иной степени вырастут. Таковы результаты опроса *, проведенного банком «Открытие».

1 июля истекает срок госпрограммы льготной ипотеки для новостроек, запущенной в апреле 2020 года в качестве меры поддержки рынка жилья во время пика коронакризиса. Ее решено продлить еще на год, до июля 2022 года. При этом ставка увеличится с 6,5 % до 7 %, а предельная сумма такого кредита уменьшится до 3 млн рублей для всех регионов страны **.

Больше половины респондентов ПФО считают решение о продлении госпрограммы льготной ипотеки правильным, поскольку она снижает ставки по жилищным кредитам и делает жилье более доступным. Наибольший процент сторонников продления этой программы – в Петербурге и Ленинградской области (63 %), наименьший – на Дальнем Востоке и в Сибири (по 48 %), а также в Московском регионе (49 %).

17 % считают, что программу надо было сворачивать, поскольку из-за нее растут цены на жилье. 29 % опрошенных жителей округа ничего не знают об этой программе.

Всего 13 % респондентов ПФО считают, что в случае отмены госпрограммы льготной ипотеки цены на жилье начали бы снижаться. 31 % полагают, что цены на жилье все равно продолжали бы расти. По мнению 20 % опрошенных, после отмены льготной ипотеки цены на квартиры остались бы на текущем уровне. 35 % затруднились оценить динамику цен в случае прекращения госпрограммы.

Почти две трети жителей Приволжья уверены, что ставки по ипотеке во второй половине 2021 года будут расти. При этом 38 % полагают, что этот рост будет незначительным, в пределах 1–2 процентных пунктов, тогда как 26 % опрошенных ожидают роста ставок на 5 процентных пунктов и более. 3 % опрошенных считают, что ставки по ипотеке до конца года останутся на текущем уровне, и только 1 % – прогнозируют их снижение.

54 % жителей округа считают справедливыми ставки по ипотечным кредитам в пределах 1–5 %, то есть даже ниже, чем в госпрограмме льготной ипотеки. 29 % респондентов вообще считают, что ставки по ипотеке не должны превышать 1 %. По мнению 5 %, справедливые ставки по ипотечным кредитам находятся в диапазоне 5–7 %, лишь 2 % согласны на ставки 7–9 %.

* Опрос проведен банком «Открытие» 5–8 июня по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18–65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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