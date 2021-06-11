За последние сутки в Удмуртии зафиксировано 40 заболевших коронавирусом

Информация по коронавирусу в Удмуртии на утро 11 июня Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 11 июня в Удмуртии выявлено 40 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 3 ребенка до 14 лет и 5 человек старше 65 лет. Летальных случаев не зафиксировано.

41 человек выздоровел, их выписали.

2 452 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 217 – средней степени тяжести, 39 в тяжелом состоянии.

Всего на 10 июня в Удмуртии зарегистрировано 34 597 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 31 432 человека выздоровели. За время пандемии зафиксировано 457 смертей.

Вакцинированы 129 239 жителей Удмуртии. Из них 103 715 прошли через оба этапа вакцинации.

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