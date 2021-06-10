Утро в Ижевске: колония за интимные переписки с детьми, прощание с экс-депутатом и «наши» на федеральном канале

Рассказываем главные и интересные новости Ижевска за последние сутки Фото: Амир Закиров

Доброе утро, любимый город! На календаре 10 июня, четверг. Предлагаем начать этот день с самых интересных и главных новостей Ижевска за последние сутки.

ОДНОЙ СТРОКОЙ:

- В Ижевске продолжится выездная вакцинация против коронавируса

- Фотоподборка: зоозащитники Ижевска ищут новых хозяев для кошек, спасенных из квартиры на Воровского

- 32-летняя жительница Удмуртии написала на таксиста ложный донос об изнасиловании

- Новый вид телефонного мошенничества: в Удмуртии злоумышленники притворяются работниками прокуратуры

- У 39-летнего наркокурьера из Удмуртии изъяли крупную партию героина

- На улице Холмогорова в Ижевске сбили 67-летнюю женщину

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ИНТИМНЫЕ ПЕРЕПИСКИ С ДЕТЬМИ

За переписку сексуального характера мужчина из Удмуртии отправится в колонию, Фото: pixabay.com

Мужчина из Удмуртии отправится в колонию на 7 лет за интимные переписки с детьми. Он общался с двумя девочками 12 и 13 лет.

СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ

Редкое явление можно будет увидеть на небе Ижевска, Фото: pixabay.com

Жители Удмуртии смогут наблюдать кольцеобразное солнечное затмение 10 июня. Это редкое явление будет впервые за 9 лет так отчетливо видно. Сколько продлится затмение в Ижевске?

ПРОЩАНИЕ С ЭКС-ДЕПУТАТОМ

Прощание состоялось 8 июня, Фото: Дарья Нестерова

8 июня прошло прощание с погибшим в ДТП экс-депутатом Госсовета Александром Зелениным. Попрощаться с погибшим пришли многие, в том числе известные в республике люди: председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев и другие.

СЕМЬЯ ИЗ УДМУРТИИ НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ

Муж и жена помогают пенсионерам в качестве социальных работников, Фото: скринщот видео

Семью помощников показали в утренней программе на федеральном канале 8 июня. Пара из Киясовского района помогает пожилым людям: косит газоны, чинит заборы, покупает продукты и лекарства.