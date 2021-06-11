Разработки молодых специалистов «Удмуртнефти» и её дочерних обществ победили на конференции «Роснефти»

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Проекты 22 молодых специалистов ОАО «Удмуртнефть» и дочерних обществ стали победителями, призёрами и номинантами XIV Кустовой научно-технической конференции (КНТК) НК «Роснефть».

КНТК прошла на базе восьми дочерних обществ компании, объединённых по направлениям деятельности. На площадке «Удмуртнефти» в конференции приняли участие 249 молодых специалистов из 18 дочерних обществ НК «Роснефть» по направлению «Добыча и Сервис». Они представили 221 доклад в 10 секциях по основным сферам нефтяного производства. Оценивал проекты 51 член жюри из центрального аппарата Компании и 22 дочерних обществ.

Работу конференции в онлайн-режиме освещал сайт КНТК. За пять насыщенных дней молодые специалисты прокачали свои личные и профессиональные компетенции. Наряду с защитой проектов для них были организованы развивающие мероприятия с приглашёнными экспертами и тренерами.

Осенью победители и призёры КНТК примут участие в Межрегиональной научно-технической конференции НК «Роснефть», где будут представлены лучшие проекты со всех кустовых этапов.

Лучшие разработки ежегодно внедряются а периметре НК «Роснефть» по всей России.

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