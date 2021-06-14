Жители Удмуртии сыграли в программе «Сто к одному»

Команда из Удмуртии сражались за главный приз программы 50 тысяч рублей. Скриншот с видео

Команда из Удмуртии приняла участие в программе «Сто к одному» (6+) телеканала Россия-1. Они сразились за 50 тысяч рублей – это главный приз в игре – с командой из Коми. Выпуск вышел 13 июня.

Ребята сыграли с командой из Коми. Фото: личный архив Алексея Бегишева

Один из участников игры – ижевчанин Алексей Бегишев. Он – постоянный участник различных телешоу: победил на «Игре в правду» (16+), был в побеге по России («Охота», 16+), ел опарышей и свиную матку («Шесть на жесть», 18+), ходил на свидания вслепую («Страшная любовь», 16+) и выиграл 50 тысяч рублей, разыгрыв друга («Смешные деньги», 16+).

Во время игры было весело. Скриншот с видео

«Поспать мне сегодня не удалось, в 10:10 разбудили, как по будильнику: «Мы смотрим, держим за вас кулачки», - спешили сообщить друзья из Удмуртии. От количества звонков у меня даже сложилось ощущение, что сегодня мой день рождения и все спешат меня поздравить», - написал Алексей у себя в соцсетях после игры в «Сто к одному».

К сожалению, обыграть команду из Коми ребятам не удалось.

«Знаю, что многие расстроились и близко к сердцу приняли наше «поражение», но давайте так – это не проигрыш, а наш подарок друзьям из Коми к 100-летию их республики. Я считаю, что мы красавчики, держались молодцом, и все получилось достойно и с юмором!», - подчеркнул Алексей.

Справка КП

«Сто к одному» — командная телеигра, аналог американской игры Family Feud. Ее цель – угадать наиболее распространенные ответы, которые дали случайные прохожие. А эти ответы порой бывают не только забавны, но и непредсказуемы. Каждый игрок должен предложить свою версию, но победа (или поражение) достается всей команде в целом. Программа стала финалистом национального телевизионного конкурса «ТЭФИ 2000», лауреатом «ТЭФИ 2002» в номинации «Развлекательная программа».