800 сотрудников «Удмуртнефти» вакцинировали против COVID-19 прямо на рабочих местах

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Компания «НК «Роснефть» проводит централизованную вакцинацию своих сотрудников для защиты от COVID-19. В «Удмуртнефти» и её дочерних обществах прививочная кампания развернулась на базе девяти здравпунктов, и работники смогли поставить прививки без отрыва от производства. На первом этапе вакцинированы 800 человек, остальные смогут подать заявку и пройти вакцинацию позднее.

Вакцинация осуществлялась вакциной «Спутник V», разработанной Центром им. Н.Ф. Гамалеи.

Вакцинацию провела специализированная медицинская организация, которая обеспечила доставку вакцины и ее введение сотрудникам предприятия в соответствии с требованиями Минздрава России. Всех, кто желал поставить прививку, предварительно осмотрел врач-терапевт. Им измерили температуру тела, давление и уровень кислорода в крови, собрали информацию о наличии хронических заболеваний и возможных аллергических реакций. После вакцинации за самочувствием сотрудников компании также наблюдали по всем правилам.

Наталья Полякова, врач-терапевт специализированной медицинской организации, осуществляющей централизованную вакцинацию:

– Основная цель вакцинации – выработать коллективный иммунитет к новому вирусу и нормализовать санитарно-эпидемиологическую ситуацию. Прививка – это способ значительно снизить риск заболевания и предотвратить развитие тяжёлых форм коронавируса в организме. Уже год наша организация осуществляет вакцинацию по разным городам России, и, как показывает практика, вакцина переносится очень хорошо.

Дарья Лямина, инженер сектора землепользования, организации и контроля возврата земель «Удмуртнефти»:

– Осенью тяжело переболела пневмонией, COVID-19 тогда не подтвердился. Ещё одного такого больничного совсем не хочется, поэтому решила сделать прививку. Очень удобно, что пройти все процедуры можно прямо на работе.

«Роснефть» уделяет большое внимание здоровью своих работников. Проведение вакцинации в дочерних обществах позволит снизить риски заболевания и смягчить противоэпидемиологический режим.

Дина Терентьева

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