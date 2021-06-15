На выезде из Ижевска сгорел автобус

Автобус прошел техобслуживание 19 мая Фото: пресс-служба АО «ИПОПАТ»

Сегодня, 15 июня в 14:41 на Якшур-Бодьинском тракте в районе выезда из столицы Удмуртии загорелся автобус МАЗ маршрута № 322, об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Все 20 пассажиров и водитель успели покинуть салон.Пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии сообщила о том, что пожарные прибыли на место возгорания к 14:48. К 14:57 открытый огонь площадью 40 кв.м удалось потушить.

Позже в пресс-службе ИПОПАТ сообщили, что данный автобус был выпущен в 2012 году и прошел техосмотр меньше месяца назад, 19 мая 2021 года. Была проверена исправность рулевого управления и ходовой части, обследована тормозная система, проведена работа по обслуживанию двигателя и агрегатов, заменены технические жидкости. В АО «ИПОПАТ» началось внутреннее расследование причин произошедшего.

Пресс-служба АО отмечает, что водитель пытался сам потушить возгорание, которое началось в моторной части корпуса, но безуспешно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Участница «Голоса Ижевска» побывала в столице Удмуртии впервые с 1970-х годов

Какими будут лето и осень в Ижевске: рассказывает ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец