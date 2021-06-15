Участница «Голоса Ижевска» побывала в столице Удмуртии впервые с 1970-х годов

Жительница Большого Жужгеса посетила Ижевск впервые с 1970-х годов Фото: Амир Закиров

Надежда Кудрявцева из деревни Большой Жужгес (Увинский район) побывала в Ижевске впервые с 1970-ых годов. В этом ей помогли портал IZHLIFE (18+) и городское радио «Адам» (104.5 FM, 12+). Благодаря медиагруппе «Центр» женщина не только посетила столицу, но и увидела, как работает единственная в своем роде городская радиостанция.

У Надежды весьма интересная судьба: в юности она несколько лет отучилась в ижевском кулинарном училище, из которого ее перевели в Воткинск. Там девушка, которая всю жизнь мечтала петь и обладала хорошими вокальными данными, попыталась поступить в музыкальное училище, но у нее не получилось. Страсть к пению никогда ее не покидала - всю жизнь Надежда выступала с любительским ансамблем, а недавно узнала от родственников о проекте «Голос Ижевска». Надежда решила принять в нем участие. Исполнив песню на радио экспромтом, она расплакалась от нахлынувших на нее чувств.

Команда медиагруппы «Центр» устроила Надежде приятный сюрприз: на День города ее пригласили в открытую студию радио «Адам» (12+) в качестве гостя. Женщине показали работу радиостанции, что называется, «изнутри»

Надежда спела в прямом эфире на весь Ижевск Фото: Амир Закиров

«Работа ваша интересной показалась. Такое маленькое место вроде бы, а я думала, будет большой дом. Удивилась даже», — восхитилась женщина.

Перед эфиром журналист портала IZHLIFE Анастасия Захарова провела для Надежды экскурсию по городу. До этого участница «Голоса Ижевска» посещала столицу во время учебы в училище, в 1970-е годы. Надо ли говорить, как сильно город с тех пор изменился?...Прогулку немного испортила погода, но впечатлений все равно хватило.

Экскурсию для Надежды провела журналист портала IZHLIFE Анастасия Захарова Фото: Александр Байсаров.

Экскурсию для Надежды провела журналист портала IZHLIFE Анастасия Захарова Фото: Александр Байсаров.

Надежде показали Собор Александра Невского (в ее памяти он остался как бывший кинотеатр «Колосс», где она смотрела фильмы в юности), Летний сад, новые набережную и Центральную площадь, Генеральский дом, плотину и главный корпус Оружейного завода. А в Театре оперы и балета Надежда когда-то выступала с песнями.

«Мне понравилась очень экскурсия. Столько новых мест... Но дождь помешал. Теплоход увидела! Впервые я видела его так близко. Он такой большой, белый и красивый», — поделилась эмоциями жительница Большого Жужгеса.

СПРАВКА КП

«Открытая студия» радио «Адам» (104.5 FM, 12+) 12 июня вещала с Центральной площади Ижевска.Любой человек мог зайти в гости, познакомиться с ведущими и посмотреть на работу радиостанции. Среди гостей были председатель Общественной палаты Ижевска Анастасия Власова, глава Удмуртии Александр Бречалов, глава Ижевска Олег Бекмеметьев и многие другие.

Гала-концерт конкурса «Голос Ижевска» прошел вечером в День города.

Генеральный партнер проекта – Корпорация «Центр». По-дружески. Только так!

Проект проходит при поддержке администрации Главы и Правительства Удмуртии.

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