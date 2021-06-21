Гороскоп на 22 июня для ижевчан: Овнам стоит проявить настойчивость в решении проблем, а Скорпионы будут искрить новыми идеями

Рассказываем, что грядущий день готовит ижевчанам Фото: pixabay.com

ОВЕН

Важно проявить настойчивость в решении давних проблем – есть вероятность, что получится избавиться от них раз и навсегда.

ТЕЛЕЦ

В целом, вас ждет позитивный день. Когда будет тяжело, положитесь на проверенных союзников. Звезды советуют не переоценивать свои финансовые возможности.

БЛИЗНЕЦЫ

Вас ждет довольно беспокойное начало дня. Готовьтесь к коррекции своих планов. Вечер – идеальное время для отдыха. Вам нужно будет восстановить силы.

РАК

Ваша самоуверенность сегодня будет играть вам в плюс. Пока другие будут сомневаться и просчитывать варианты, вы постоянно будете на шаг впереди.

ЛЕВ

В отличие, например, от Раков, вам нужно чуть более реально оценивать свои силы. Да, вам кажется, что никто вам не ровня – но все немного сложнее. Обстоятельства могут сбить с вас лишнюю самоуверенность – поэтому лучше их опередить.

ДЕВА

День неплохой, но не все сразу сложится, как вам надо. Нужно немного потерпеть. Отложите личные встречи, которые запланированы на вечер.

ВЕСЫ

В первой половине дня все будет даваться легко – лучше действовать именно в это время. Вторую половину лучше оставить для отдыха – ваша продуктивность резко упадет.

СКОРПИОН

Сегодня вы легки на подъем и искрите новыми идеями. Даже ваши враги и недоброжелатели снимут шляпу перед вашими смелыми планами. Главное – не заиграться и помнить о здравом смысле.

СТРЕЛЕЦ

Этот день словно создан для работы и учебы. В личной жизни все не так гладко. Постарайтесь держать себя в руках и не позволять эмоциям взять над вами верх.

КОЗЕРОГ

Сегодня лучше отдохнуть и не заниматься какими-то важными делами. Можно посвятить это время планированию.

ВОДОЛЕЙ

Вас ожидает большая финансовая удача. Не последнюю роль в этом сыграет ваше обаяние. Обратите внимание на своих друзей – среди них явно есть волки в овечьей шкуре.

РЫБЫ

Вы полны энергии и готовы свернуть горы. Едва ли окружающие сразу же поддержат ваши сумасшедшие затеи, но, увидев первые результаты, они даже помогут вам.