Накануне Дня памяти и скорби в Ижевске зажгли 6 тысяч свечей

Фото: udmurt.er.ru

Пресс-служба администрации столицы Удмуртии сообщает, что накануне Дня памяти и скорби Ижевск присоединился к акции «Огненные картины войны», приуроченной к 80-летию начала Великой Отечественной. В Сквере Победы у Вечного огня из зажженных свечей выстроили фигуру Неизвестного солдата (там же находится одноименный памятник).

«Размер огненной картины составил примерно 9 на 15 метров. Чтобы создать инсталляцию, участники акции выстроились по контуру «картины» и зажгли более 8 тыс. свечей. Кроме изображения самого памятника, на площади выложили огненную надпись «Ижевск помнит», - сообщает пресс-служба.

Данная акция прошла во всех городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести.

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