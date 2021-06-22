Рост числа заболевших и возвращение некоторых ограничений: как в Удмуртии началось второе коронавирусное лето

Заболеваемость ковидом среди жителей Удмуртии в июне сравнялась с заболеваемостью на конец апреля - начало мая Фото: Амир Закиров

В последние недели россиян вновь тревожит коронавирусная статистика. Так, 18 июня в стране зафиксировали максимальное число заболевших с начала февраля – более 17 тыс. человек. Во многих регионах начали возвращать ковидные ограничения, а в некоторых – например в Москве и Московской области, Ленинградской области, на Сахалине и в Тверской области – ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий жителей. К ним относятся чиновники, сотрудники торговли, общепита, сферы услуг и транспорта. Мы попытались разобраться, как дела обстоят в Удмуртии.

РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

Почти весь май и июнь ежедневное количество заболевших коронавирусом жителей Удмуртии составляло около 40–44 человек, и лишь с 20 июня число заболевших начало превышать 50 человек. И хотя говорить о закономерности пока рано, известно, что таких цифр в нашем регионе не было с конца апреля – начала мая. 70 заболевших в последний раз выявили 13 апреля, 80 заболевших – 29 марта 2021 года.

Так выглядит июньская динамика заболеваемости ковидом в Удмуртии Фото: Архив КП

Однако если вспомнить начало года, то в январе ежедневно регистрировалось около 170 заболевших, а в феврале каждый день коронавирус обнаруживали у 80–95 жителей Удмуртии. Таким образом, до показателей зимы нам по-прежнему весьма далеко. По мнению экспертов, Удмуртия на сегодняшний день имеет удовлетворительный прогноз по заболеваемости.

С другой стороны, тревожит увеличение случаев тяжелого течения болезни. До начала июня наблюдалось заметное снижение их количества, а теперь число «тяжелых» больных растет пропорционально числу заболевших.

Уже разработана стандартная тактика оказания помощи больным коронавирусной инфекцией Фото: Архив КП

КАКИЕ БУДУТ ОГРАНИЧЕНИЯ?

Тем не менее заболеваемость коронавирусом в Удмуртии растет, причем в основном среди людей 18–30 лет, что, кстати, наблюдается и по всей России. В связи с этим правительство региона приняло решение вернуть ряд антиковидных мер. 21 июня в ходе аппаратного совещания глава республики Александр Бречалов озвучил решение об ограничении некоторых массовых мероприятий. В частности, пришлось перенести на более поздний срок популярный музыкальный фестиваль «Улетай», проведение которого было запланировано на середину июля. Кроме того, в ближайшие дни могут закрыть фан-зону в Парке им. Кирова, хотя окончательное решение еще не принято.

На входе во многие учреждения проводится термометрия Фото: Амир Закиров

Также ижевчане заметили, что в магазинах и других общественных заведениях стали строже отслеживать соблюдение масочного режима. Напомним, речи о его официальной отмене не было, но ни для кого не секрет, что в последние месяцы люди практически перестали его соблюдать.

«В выходные зашли с женой в супермаркет, неожиданностью стало, что на кассе попросили надеть маски – уже отвыкли», – рассказывает ижевчанин Андрей.

Маска и перчатки нужны для защиты от коронавируса Фото: Амир Закиров

А ЧТО С ВАКЦИНАЦИЕЙ?

В рамках противоэпидемических мер глава Удмуртии распорядился в три раза ускорить темпы вакцинации и увеличить количество прививочных пунктов.

На сегодняшний день в республике работают 63 пункта вакцинации, в том числе 12 передвижных. Как сообщила после аппаратного совещания пресс-служба Минздрава Удмуртии, дополнительные пункты откроются уже в течение текущей недели, их число увеличится до 100.

Перед вакцинацией врач подробно опрашивает пациента Фото: Ильяс Бекмансуров

Мобильные комплексы будут работать на празднике «Гербер» в Вавожском районе, агрофестивале AgroPro-2021 (АгроПро-2021) в Лудорвае и Форуме здоровья в Кизнере – об отмене этих мероприятий пока речи не идет. Также продолжится ежедневная вакцинация и на Центральной площади, а 22 июня ижевчане смогут привиться в ТЦ «Мой Порт» с 16:00 до 19:00.

Кроме того, в ближайшие две недели в Удмуртии поступит еще 29,2 тыс. комплектов вакцины.

Информации о возможности введения обязательной вакцинации пока нет.

Пожилым людям рекомендуют привиться, так как они находятся в одной из основных групп риска Фото: Ильяс Бекмансуров

КАК СЕЙЧАС РАБОТАЮТ КОВИД-ЦЕНТРЫ

По данным Минздрава Удмуртии на 21 июня, в стационаре от коронавируса лечатся 575 пациентов и примерно столько же получают лечение в амбулаторных условиях.

«На сегодняшний день развернуто 669 коек для оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Помощь таким пациентам оказывается в ГКБ № 6, РКИБ, остались койки в РДКБ и роддоме № 5. В случае если увеличится количество пациентов, которым необходимо оказание стационарной помощи, будут вновь перепрофилированы те больницы, которые уже ранее работали как ковид-центры: все оборудование и оснащение, которыми они были обеспечены, осталось в этих больницах», – разъясняют в пресс-службе ведомства.

Врач определяет содержание кислорода в крови пациента Фото: Ильяс Бекмансуров

В ковид-центрах продолжают работать девять ординаторов, шесть студентов Республиканского медицинского колледжа и 120 медработников по внешнему совместительству.

МНОГО ПАЦИЕНТОВ И МАЛО ВРАЧЕЙ

Что касается ситуации в поликлиниках, то проблема не стоит так остро, как зимой, но остается.

«Мой папа заболел во вторник, 15 июня. В среду и четверг он пытался попасть к врачу в 6-й ГКБ, сидел в очереди с теми, у кого симптомы ОРВИ, по полтора часа каждый раз, но так и не попал – слишком много народу. Решил тест сделать платно, в четверг после обеда прислали положительный результат, а в пятницу к папе пришел врач – в 21:40 примерно, потому что очень много вызовов. Непонятно правда, то ли у нас всегда так на участке, то ли это говорит именно о росте числа заболевших, но картина пугающая», – рассказывает жительница Ижевска Елена.

Сейчас примерно одинаковое число жителей Удмуртии госпитализируют и оставляют лечиться дома Фото: Архив КП

Как объясняют в Минздраве Удмуртии, очереди на прием возникают из-за увеличения количества пациентов, которые обращаются за медицинской помощью – особенно по понедельникам и пятницам, когда к врачу идет большинство заболевших. Также причиной очередей может быть нехватка врачей – медработники тоже бывают в отпусках и на больничном, а еще они периодически посещают курсы повышения квалификации.

«Чтобы сократить время ожидания приема, в медицинских организациях могут скорректировать график работы; прием пациентов могут вести наряду с врачами и заведующие поликлиникой, заместители главных врачей», – поясняют в пресс-службе Минздрава.

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