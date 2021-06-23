За месяц Госдолг Удмуртии не изменился и составляет более 63 млрд рублей

Расходы на обслуживание долга составили 943,7 млн рублей Фото: Архив «КП» в Ижевске

На 1 июня госдолг Удмуртии составил 63,69 млрд рублей. Такая же сумма была и месяц назад. Половина долга состоит из кредитов, которые были получены от кредитных организаций. Об этом сообщает минфин республики.

Госдолг состоит из кредитов, полученных от кредитных организаций (32 млрд рублей), бюджетных кредитов федерального бюджета (26,69 млрд рублей), из обязательств по ценным бумагам (5 млрд рублей).

В мае еще получены бюджетные кредиты в сумме 2 млрд рублей от федерального казначейства региона. 400 млн рублей по ставке 0,1% годовых были направлены на погашение коммерческих кредитов.

Кстати, расходы на обслуживание долга составили 943,7 млн рублей.

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