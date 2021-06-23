Карта распространения коронавируса на 23 июня: какие районы лидируют по количеству заболевших

Свежая статистика по распространению коронавируса в городах и районах республики Фото: pixabay.com
По данным на 23 июня, в Удмуртии коронавирусом заболели 59 человек. 39 пациентов выписали. К сожалению, зафиксировано 5 смертей.
Статистика заболеваемости по городам и районам Удмуртии:
Ижевск – 16 697
Глазов – 1 633
Воткинск – 1 486
Можга – 1 876
Сарапул – 1 333
Завьяловский район – 1 874
Алнашский район – 661
Балезинский район – 583
Вавожский район – 295
Воткинский район – 381
Глазовский район – 377
Граховский район — 206
Дебесский район – 310
Игринский район – 796
Камбарский район – 311
Каракулинский район – 224
Кезский район – 387
Кизнерский район – 356
Киясовский район – 240
Красногорский район – 397
Малопургинский район – 509
Можгинский район – 349
Сарапульский район – 434
Селтинский район – 288
Сюмсинский район – 251
Увинский район – 1 003
Шарканский район – 587
Юкаменский район – 350
Якшур-Бодьинский район – 511
Ярский район — 293
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