Карта распространения коронавируса на 23 июня: какие районы лидируют по количеству заболевших

Свежая статистика по распространению коронавируса в городах и районах республики Фото: pixabay.com

По данным на 23 июня, в Удмуртии коронавирусом заболели 59 человек. 39 пациентов выписали. К сожалению, зафиксировано 5 смертей.

Статистика заболеваемости по городам и районам Удмуртии:

Ижевск – 16 697

Глазов – 1 633

Воткинск – 1 486

Можга – 1 876

Сарапул – 1 333

Завьяловский район – 1 874

Алнашский район – 661

Балезинский район – 583

Вавожский район – 295

Воткинский район – 381

Глазовский район – 377

Граховский район — 206

Дебесский район – 310

Игринский район – 796

Камбарский район – 311

Каракулинский район – 224

Кезский район – 387

Кизнерский район – 356

Киясовский район – 240

Красногорский район – 397

Малопургинский район – 509

Можгинский район – 349

Сарапульский район – 434

Селтинский район – 288

Сюмсинский район – 251

Увинский район – 1 003

Шарканский район – 587

Юкаменский район – 350

Якшур-Бодьинский район – 511

Ярский район — 293

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