За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 59 человек

К сожалению, зафиксировано 5 смертей Фото: Архив КП

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 23 июня в Удмуртии выявлено 59 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 5 детей до 14 лет и 17 человек старше 65 лет. Зафиксировано 5 смертей.

39 человек выздоровели, их выписали.

2 396 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 316 – средней степени тяжести, 62 в тяжелом состоянии.

Всего на 23 июня в Удмуртии зарегистрировано 35 147 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 31 900 человек выздоровели. За время пандемии зафиксировано 473 летальных случая.

Вакцинировано 153 186 жителей Удмуртии. Из них 127 060 прошли через оба этапа вакцинации.

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