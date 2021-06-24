В Удмуртии почти втрое выросло число любителей ночного онлайн-шоппинга

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Tele2 проанализировала покупательскую активность пользователей Удмуртии в интернет-магазинах. За год специалисты Tele2 из проектного офиса big data зафиксировали рост спроса на онлайн-заказы в ночное время в 2,7 раза. Абсолютным лидером по популярности среди ночных покупателей стал маркетплейс Ozon, на него пришлось 55% посещений.

Tele2 с помощью big data оценила покупательскую активность своих абонентов и выяснила, какие еще покупки совершают жители Удмуртии с 22:00 до 07:00. Data scientists компании выбрали восемь интернет-магазинов с отличным друг от друга ассортиментом – от медицинских товаров до ювелирных украшений. В выборку попали СБЕР ЕАПТЕКА, магазин бытовой техники и электроники «Эльдорадо», интернет-магазин парфюмерии и профессиональной косметики «Золотое яблоко», сервис по поиску и покупке авиабилетов KUPIBILET.RU, интернет-магазин обуви и аксессуаров Rendez-Vous, сервис доставки продуктов СберМаркет и интернет-магазин ювелирных украшений SOKOLOV. В исследовании учитывались клиенты, которые при регистрации получили соответствующее SMS. Для точности оценки в выборке участвовали только уникальные абоненты в пределах каждого месяца.

Количество онлайн-шопоголиков в регионе за год выросло в 2,7 раза, причем резкое увлечение аудитории - на 60% - произошло в ноябре. Лидером по количеству клиентов стал интернет-магазин Ozon – онлайн-каталог товаров за год (март 2020 – март 2021) просмотрели 55% пользователей от общего числа онлайн-покупателей. При этом два месяца до Нового года стали самым активным периодом, число пользователей выросло в 1,3 раза по сравнению с предыдущими двумя месяцами. Это обусловлено традиционными ноябрьскими периодом скидок и подготовкой к праздникам.

На втором месте по популярности среди «полуночников» оказался интернет-магазин бытовой техники «Эльдорадо», на который пришлось 23% клиентов. При этом, ожидаемо, в январе был пик по числу посещений – количество пользователей составило 40% от общего числа посетителей платформы за год, что также связано с традиционным периодом распродаж.

Сервис доставки экосистемы Сбера – СберМаркет уверенно занял третью строчку рейтинга с долей пользователей в 5%. Сервис интернет-покупок Яндекс.Маркет с результатом 4,5% оказался четвертым. Пятым стал магазин ювелирных украшений SOKOLOV - 4%. Еще одной платформой для анализа в категории «мода и красота» был выбран интернет-магазин парфюмерии и профессиональной косметики «Золотое яблоко». По частоте ночных обращений с долей в 3% площадка оказалась на шестом месте. Высокотехнологичный сервис доставки товаров для здоровья СБЕР ЕАПТЕКА седьмой, им пользовались 1,5% пользователей.

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