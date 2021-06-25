Плюс пять: количество «стобалльников» по ЕГЭ в Удмуртии выросло до 48 человек

Фото: Диля Ахмадишина

Как сообщается на сайте «ГИА в Удмуртии», стали известны результаты ЕГЭ по истории и физике. Выпускники сдавали экзамены по этим предметам 11 июня. Только 5 человек из 2410 сдающих смогли набрать максимальный балл по тому или иному предмету.

За физику, которую написали 1425 выпускников, 100 баллов получили всего двое: ребята из Физико-математического лицея Глазова и гимназии № 20 Сарапула. Историю сдавало меньше людей (985 человек), но «стобалльников» здесь больше – 3 человека: представители ижевских школ № 9 и №80 и Як-Бодьинской сельской гимназии.

Суммарно количество выпускников, получивших максимальный балл в Удмуртии, достигло отметки в 48 человек. Пока неизвестны результаты по трем предметам: обществознанию, биологии и иностранным языкам.

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