В Удмуртии из-за коронавируса отменили массовые мероприятия в честь Дня молодежи

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Концерты, фестивали и соревнования на различных площадках Ижевска, приуроченные к празднованию Дня молодежи, будут отменены из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Удмуртии: фиксируется быстрый рост числа заболевших коронавирусом. Об этом объявил глава региона Александр Бречалов во время прямого эфира на ГТРК «Удмуртия».

Ранее мы писали об отмене массовых мероприятий в фан-зоне парка Кирова и о переносе рок-фестиваля «Улетай» на конец августа.

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