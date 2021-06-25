41-летний житель Ижевска украл велосипед стоимостью 22 тыс. рублей из пункта проката

Фото: Архив КП

41-летний ижевчанин, ранее уже судимый за грабеж, был задержан сотрудниками межрайонного отдела №2 Управления уголовного розыска МВД по Удмуртии. Его подозревают в похищении велосипеда из пункта проката по ул. М. Горького.

Установлено, что мужчина взял напрокат скоростной спортивный «велик» стоимость 22 тыс. рублей и не вернул его, причем похищение он задумал заранее. После этого он реализовал велосипед по заниженной стоимости.

Велосипед нашли и изъяли. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ст.159 УК РФ – «мошенничество». Сейчас он отпущен под подписку о невыезде.

УМВД России по г. Ижевску просит граждан отказаться от покупки подержанного имущества у незнакомых или малознакомых людей по заниженной цене – таким образом вы повышаете спрос и провоцируете мошенников на подобные преступления.

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