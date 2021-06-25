Житель Удмуртии собирает вещи на свалке в США и ремонтирует их

А еще он занимается разделением вторсырья для переработки Фото: pixabay.com

Житель Удмуртии часто бывает в США по работе. А зарабатывает он тем, что собирает на свалке неисправную технику и вещи и ремонтирует. Еще один источник его дохода – разделение вторсырья для переработки. Но самое интересное, что вырученные деньги идут на поддержку культурных проектов в Карелии и родной Удмуртии. О необычном удмуртском американце сообщает Агентство социальной информации.

Активист говорит, что почти все вещи и технику, выброшенные американцами, можно починить – жители США чаще выбрасывают их на свалку, чем отдают в ремонт, поскольку это попросту выгоднее. Занимаясь перепродажей исправленных вещей, наш герой убивает сразу двух зайцев: дает вещи вторую жизнь и помогает природе.

Заработанные таким образом деньги он пересылает в Россию. В частности, помощь от него получает маленькая карельская арт-студия, где дети создают мультфильмы в разных техниках.

«По всем законам мироустройства в маленькой деревне не может быть студии, где дети сами делают мультипликацию. Я и дальше хочу им помогать, ведь 4500 рублей, которые я отправил на светильник, — это совсем небольшие деньги. Я уже узнал, что еще им нужно по хозяйству: мойки, стулья, свет, микроволновка. До 30 тысяч рублей мне несложно им отправить, хочется, чтобы у детей были хорошие бытовые условия», — говорит он.

Не забывает активист и родном крае: финансово поддерживает удмуртских музыкантов, снимающих клипы на собственные песни. Для этого он даже вышел на популярный в США ресурс для сбора пожертвований.

«Как вы знаете - я удмурт. Это маленькая нация, проживающая между Волгой и Уралом, всего около 500 тыс.ч.Последние годы дела наши плохи - язык уходит из школ, его давно нет в университетах, в городе он остался на вывесках» - пишет удмуртский американец на своей странице «ВКонтакте». Он считает, что у государства просто не хватает средств на сохранение национальных традиций и языка.

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