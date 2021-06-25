Сказки о денежной реформе и надбавках: в Ижевске ищут обокравшую четырех пенсионерок мошенницу

Фото: пресс-служба УМВД по Ижевску

Как сообщает пресс-служба УМВД по Ижевску, пожилые женщины в возрасте от 87 до 92 лет обратились в полицию с заявлениями о кражах. Каждая из них впустила в квартиру незнакомку, представлявшуюся в разных случаях сотрудницей пенсионного фонда или «райсобеса». Мошенница брала у бабушек реальные деньги, оставляя взамен фальшивые купюры банка приколов.

23 июня было подано три заявления о кражах, случившихся в соседних домах по ул. Коммунаров. Два из них проходили по однотипной схеме: женщина представлялась сотрудницей пенсионного фонда и, зайдя в квартиру, под предлогом проведения денежной реформы обменивала «старые» купюры на «новые» (которые на самом деле были билетами банка приколов). Суммарно у двух пенсионерок было похищено 30 000 рублей.

В третьем случае незнакомка представилась сотрудницей «райсобеса» и сообщила пожилой женщине о надбавке к пенсии в размере 1500 рублей и пояснила, что у нее в наличии лишь пятитысячные купюры (также билеты банка приколов). Сдачу – 3500 реальных рублей – пенсионерка благополучно отдала мошеннице.

24 июня произошло аналогичное преступление по улице 30 лет Победы. Оно прошло по той же схеме, как и первые два. На этот раз лже-сотрудница ПФ сорвала еще больший куш – 88-летняя бабушка «обменяла» 100 000 реальных рублей на фальшивые билеты.

Общий ущерб составил 135 тыс. руб. Возбуждены уголовные дела. Проводятся мероприятия, направленные на розыск и задержание подозреваемой.

Ижевская полиция призывает откликнуться всех, кто видел эту женщину или знает о ее местонахождении. Приметы: на вид 24-30 лет, худощавого телосложения, рост 160-165 см, на голове белая кепка, была одета в белые футболку и бриджи с черными пятнами.

Звонить по номерам: 416-001 (дежурная часть УМВД по Ижевску), 419-002 (дежурная часть МВД по Удмуртии), 415-400 (дежурная часть межрайонного отдела №5 Управления уголовного розыска МВД по УР).

Горожанам пожилого возраста настоятельно рекомендуют не впускать незнакомцев домой, не убедившись, что они действительно являются сотрудниками той или иной службы. Не надо оставлять ценные вещи без присмотра или упускать незнакомца из вида. Ни в коем случае нельзя показывать незнакомым людям имеющиеся в доме наличные денежные средства и иные ценности.

«Помните, что в настоящее время денежная реформа не проводится – это обман. Надбавки к пенсии начисляются на основной банковский счет пенсионера с очередной пенсией, соцработники не занимаются раздачей надбавок по домам», - говорится в сообщении.

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