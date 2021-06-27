9 велосипедистов оштрафовали за час в Ижевске

Штраф за нарущение ПДД велосипедистом составляет 800 рублей Фото: Амир Закиров

19 велосипедистов в этом сезоне попали под колеса автомобилей в Ижевске. Поэтому был проведен рейд по проверке нарушений ПДД среди велосипедистов.Об этом сообщает сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Лишь за час рейда сотрудники Госавтоинспекции оштрафовали 9 велосипедистов, которые не соблюдали правила.

Сумма штрафа,предусмотренная Кодексом об административных правонарушениях для этой категории участников дорожного движения, составляет 800 рублей.

Отмечено, что чаще всего велосипедисты, не зависимо от их возраста,пересекают проезжую часть по пешеходному переходу или вне его, не спешившись. А каждый третий случай ДТП на пешеходном переходе.

Напомним, велосипедисты старше 14 лет должны двигаться по предназначенным для этого дорожкам или по специальной разметке на тротуаре. Если их нет – по правому краю проезжей части или обочине. При пересечении проезжей части велосипедист обязан спешиться.

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