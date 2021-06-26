Баскетбольную площадку открыли на улице 50 лет Пионерии в Ижевске

Фото: пресс-служба Ижевска

На улице 50 лет Пионерии в Ижевске торжественно открыли новую баскетбольную площадку, об этом сообщил Глава Ижевска Олег Бекмеметьев в своих социальных сетях.

Площадку сделали в рамках исполнения наказов избирателей.

Так, к депутатам Гордумы обратились жители дома №26 по улице 50 лет Пионерии. В их дворе находилась баскетбольная площадка, которая уже давно устарела. Старое пространство снесли. Затем его расширили, залили, сделали современное резиновое покрытие.

«Потрясающий день сегодня, жаркий, радостный. Сегодня праздник не только для любителей баскетбола, а вообще всех, кто тяготеет к здоровому образу жизни, кто тяготеет к тому, чтобы в наших дворах была активность, чтобы ребячьи голоса звучали и чтобы нация в целом была более здоровой и счастливой», — отметил во время открытия замглавы Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков.

На новой площадке прошли соревнования по баскетболу на колясках. Выиграла команда спортивной школы Олимпийского резерва под руководством тренера Михаила Корытко. Второе и третье места заняли команды из комплексной спортивной школы, обе тренирует Алексей Захаров.

Отметим, что новая площадка будет относиться к ДЮСШ №3, сотрудники спортшколы составят расписание её работы, согласно которому площадка будет доступна для всех желающих.

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