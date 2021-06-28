Жителя Ижевска обвиняют в развращении малолетней девочки

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Объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии сообщает об избрании меры пресечения в отношении 31-летнего ижевчанина. Он обвиняется в совершении развратных действий в отношении малолетней дочери своей сожительницы.

По версии следствия, мужчина совершил разврат, не применяя насилия. Суд заключил его под стражу на 2 месяца.

Причины и обстоятельства преступления устанавливаются.

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