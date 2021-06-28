Двое выпускников из Удмуртии сдали ЕГЭ по обществознанию на максимальный балл

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Сайт «ГИА в УР» сообщает о результатах ЕГЭ по обществознанию, который проходил 15 июня. Список удмуртских «стобалльников» пополнился еще двумя именами: на максимальный балл экзамен написали представители ижевской школы № 16 и можгинской гимназии № 8 (всего экзамен сдавал 2831 выпускник).

Таким образом, к этому дню в Удмуртии зафиксировано 50 человек, сдавших ЕГЭ на 100 баллов. Пока неизвестны результаты экзаменов по биологии и иностранным языкам.

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