«Преждевременно приняла решение о выписке»: неонатолога в Ижевске осудят после смерти новорожденной

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Объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии сообщает о рассмотрении Индустриальным районным судом Ижевска уголовного дела в отношении завотделением 1-й Республиканской клинической больницы. Врача-неонатолога обвиняют в причинении смерти новорожденной малышке по неосторожности вследствие непрофессиональных действий.

В сентябре 2019 года в отделение патологии новорожденных и недоношенных 1-й РКБ поступила новорожденная девочка. По версии следствия, завотделением не провела необходимую диагностику, которая позволила бы исключить или подтвердить ранее поставленный диагноз. Не учитывалась динамика протекания болезни, был исключен врожденный порок развития кишечника. Также не контролировались электролиты, кислотно-основное состояние крови новорожденной, артериальное давление. Таким образом, обвиняемая выписала девочку, не исполнив свои профессиональные обязанности в полной мере и степени.

В результате девочка скончалась от гипернатриемии (повышенного содержания натрия в крови) и острого нарушения мозгового кровообращения.

«В рекомендациях при выписке подсудимая не указала подозрения на врожденный порок развития кишечника, на необходимость консультации хирурга и преждевременно приняла решение о выписке», – говорится в сообщении пресс-службы.

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