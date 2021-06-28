Лишенная прав женщина сбила 6-летнего ребенка в Ижевске

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

1-й отдел УГИБДД по Удмуртии сообщает об аварии, которая произошла в Ижевске напротив дома №21 по ул. Школьной 27 июня. Около 19:40 34-летняя ижевчанка за рулем автомобиля Skoda сбила 6-летнего мальчика, который перебегал дорогу в неположенном месте.

Ребенок получил травмы, его доставили в больницу. Госавтоинспекция напоминает, что за вождение без прав можно получить штраф до 30 000 рублей, арест до 15 суток или обязательные работы на срок до 200 часов.

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