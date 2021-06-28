В одной из комнат дома на улице Карлутская набережная в Ижевске обрушился потолок

Фото: izh.ru

Пресс-служба администрации Ижевска сообщает о введении режима ЧС в границах двухэтажного дома на улице Карлутская набережная. 27 июня в одной из комнат 70-летнего здания обрушился потолок.

В доме 1952 года постройки проживают 69 человек. Отмечается, что в декабре прошлого года жильцы расторгли договор с управляющей компанией, с тех пор они самостоятельно управляли зданием.

«Предварительно установлено, что причиной обрушения потолка могло стать длительное намокание перекрытий из-за неисправной системы отопления, расположенной в чердачном помещении, не исключены протечки кровли. Потолки в жилых помещениях облицованы материалами, способствующими сохранению повышенной влажности», - говорится в сообщении администрации.

Зданию почти 70 лет Фото: izh.ru

Сейчас существует опасность обрушения потолочных перекрытий в других комнатах на втором этаже и под лестничным маршем. На второй этаж по основной лестнице попасть нельзя – доступ закрыт, жильцам предложили временно переселиться в муниципальный фонд. Можно ли им будет вернуться обратно, станет известно после экспертного заключения. Первичное обследование будет проводиться в течение двух дней.

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