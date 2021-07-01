На ремонт ливневок в Ижевске выделили 5 млн рублей

В ближайшее время в Ижевске обещают дожди
Фото: Константин ИВШИН
На дополнительные работы по ремонту и восстановлению ливневой канализации в Ижевске в это году выделено 5 млн рублей. Об этом в ходе трансляции на личной странице «ВКонтакте» рассказал глава города Олег Бекмеметьев.
«В планах: восстановление части ливневки по ул. К. Либкнехта в районе ГКБ № 9, восстановление на ул. Союзная в районе дома № 11 по ул. Автозаводская, ремонт ливневки на ул. Степная», - заявил мэр.
По его словам, службы столицы Удмуртии сейчас занимаются очисткой действующих участков ливневой канализации.
Синоптики обещают, что в ближайшее время в городе пройдут дожди.
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