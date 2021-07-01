В Ижевске на пешеходном переходе сбили женщину и 3-летнюю девочку

Фото: 1-й отдел УГИБДД

30 июня напротив дома №17 по улице Загородной в Ижевске произошло ДТП. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, около 18:40 66-летний водитель автомобиля Datsun сбил двух пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе. 27-летняя девушка и 3-летняя девочка получили травмы и госпитализированы.

По факту аварии проводится проверка. Госавтоинспекция напоминает, что водитель обязан уступить дорогу пешеходу, который переходит дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, даже если он лишь заступил на «зебру».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Случаев подделки сертификатов о вакцинации в Удмуртии не зарегистрировано

Утро в Ижевске: изменения июля, дистанционка для 30% сотрудников